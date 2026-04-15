A Bologna, l’unico impianto di cremazione della città, è stato utilizzato senza interruzioni per molti anni. Recentemente, è stato deciso di chiudere temporaneamente la struttura, lasciando senza servizi di cremazione i residenti. La chiusura ha suscitato discussioni tra le persone che si affidano a questo impianto, mentre non sono stati ancora annunciati dettagli sulla riapertura o eventuali alternative.

L'unico impianto della città è usato ininterrottamente da anni, e ora rimarrà chiuso per manutenzione almeno fino a maggio L’impianto di cremazione di Bologna, nel cimitero di Borgo Panigale, è bloccato dal 12 marzo e resterà chiuso almeno fino a maggio per lavori di manutenzione su tutti e tre i forni. È un disservizio problematico: soprattutto in un impianto molto grande come quello di Bologna, il secondo per cremazioni in Italia. Il blocco è dovuto al fatto che l’impianto ha superato il limite massimo di emissioni inquinanti nell’atmosfera. Negli ultimi anni a Bologna sono state cremate tantissime persone – per diverse ragioni – e secondo alcuni è per questa ragione che non è stato possibile compiere i lavori di manutenzione ordinaria.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Bologna forse sono state cremate troppe persone

Capotreno ucciso a Bologna: il killer fermato dopo la fuga #news #cronaca #perte

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