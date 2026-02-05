Dopo settimane di silenzio, i coniugi Moretti hanno scritto una lettera ai dipendenti, cercando di chiarire la loro versione dei fatti sulla strage di Crans Montana. Nel frattempo, Jessica ha rilasciato un’intervista, dicendo che sono state dette troppe bugie. La vicenda torna al centro dell’attenzione, con nuovi dettagli e accuse da entrambe le parti.

Dopo settimane di silenzio sui fatti della strage di Crans Montana, i coniugi Moretti scrivono una lettera ai dipendenti e Jessica rilascia un'intervista: "Sono state dette troppe bugie. Ora voglio la verità" Le vite dei coniugi Jessica e Jacques Moretti, titolari del locale Constellation, sono state travolte dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 41 persone, tra cui 6 giovanissimi italiani. Ma se per le famiglie delle vittime il tempo si è fermato la notte dell’incendio, per i coniugi Moretti il dopo è stato segnato da un silenzio lungo e pesante, che ha contribuito ad alimentare l’indignazione, rabbia e sospetto nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, la lettera dei coniugi Moretti e l’intervista a Jessica: “Sono state dette troppe bugie”

Approfondimenti su Crans Montana

I coniugi Moretti sono stati arrestati in seguito alle indagini sul rogo di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno nel locale “Le Constellation”.

Le Constellation è gestito dai coniugi francesi Jacques e Jessica Moretti, attualmente residenti a Crans-Montana, dove possiedono già due locali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, gli amici ricordano Giovanni Tamburi: La sua anima continua a vivere con noi; Crans Montana, lettera dei Moretti ai dipendenti: Ecco perché non potevamo parlarvi. Jessica: mai fuggita con la cassa; Crans-Montana, a Bella Ma' gli amici delle vittime italiane: Continueranno a vivere con noi; Incendio Crans Montana, i genitori di una delle vittime: Un mese senza nostra figlia, ci resta solo la sua pagella.

Strage di Crans Montana, i Moretti rompono il silenzio. La lettera allo staff dopo il rogo: È nostro dovere alleviare il vostro doloreNella lettera i proprietari: Feriti da numerose calunnie: una delle più ignobili è stata la nostra presunta fuga immediata con la cassa sotto il braccio ... affaritaliani.it

Crans Montana, lettera dei Moretti ai dipendenti: Non siamo fuggiti con la casa. Eravamo leader aiutarviIn una lettera indirizzata ai dipendenti, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana, hanno espresso ... iltempo.it

Crans Montana, dipendente risponde ai Moretti: «Mai formato per le emergenze» facebook

Crans Montana, la seconda vita di Roze: “Rivivo quelle scene. I Moretti devono pagare” x.com