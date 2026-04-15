76 fendenti e un agguato pianificato | l’orrore di via Iglesias

Lo scorso 14 ottobre, in via Iglesias a Milano, si è consumato un agguato che ha lasciato dietro di sé una scena di violenza estrema. Prima dell’attacco, sono stati contati 76 fendenti inferti con armi da taglio, in un episodio che ha sorpreso i residenti e le forze dell’ordine. Un viaggio di circa 300 chilometri dalle coste romagnole ha preceduto questa aggressione, la quale ha sconvolto la tranquillità del quartiere.

Un viaggio di trecento chilometri dalle coste romagnole alle strade di Milano ha segnato l’inizio di una tragedia che ha sconvolto la tranquillità di via Iglesias, culminando in un agguato brutale avvenuto lo scorso 14 ottobre. Gianluca Soncin, cinquantadue anni, è partito da Cervia verso le ore 18:00 con un piano già delineato, portando con sé una copia delle chiavi dell’abitazione di Pamela Genini, ottenuta clandestinamente circa una settimana prima, e un coltello dalla lama seghettata. Quell’arma è stata poi utilizzata per sferrare 76 fendenti contro la ventinovenne, trasformando quella che doveva essere una vita comune in un crimine pluriaggravato caratterizzato da premeditazione, crudeltà e futili motivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 76 fendenti e un agguato pianificato: l’orrore di via Iglesias Ucciso a coltellate in un agguato a Rifredi: 7 fendenti al petto dopoIl 33enne Gabriele Citrano, residente a Pisa, è stato ucciso con almeno sette coltellate al petto in un appartamento di via Giuliani a Firenze, nel... Assalto pianificato ad Avellino: agguato violento nel parcheggio del supermercatoTre uomini incappucciati aggrediscono a sprangate un professionista: la polizia indaga su una possibile vendetta sentimentale Prima serata.