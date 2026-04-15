5x1000 | un aiuto concreto e davvero utile

Il 5x1000 permette ai contribuenti di destinare una parte delle tasse a enti che si occupano di attività sociali, scientifiche o culturali. Durante la dichiarazione dei redditi, ciascuno può scegliere di assegnare questa quota a un’organizzazione senza scopo di lucro. La procedura è semplice e permette di sostenere progetti e iniziative in diversi settori. Questa scelta non comporta costi aggiuntivi e si inserisce nel sistema fiscale per favorire il sostegno al terzo settore.

Il 5x1000 è una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che ogni contribuente può destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, a favore di enti che operano in ambito sociale, scientifico o culturale. Non si tratta di una tassa in più, ma di una parte delle imposte già dovute allo Stato che può essere indirizzata secondo la propria volontà. Questo meccanismo nasce con l’obiettivo di sostenere il terzo settore e tutte quelle realtà che svolgono attività di interesse collettivo. Tra i beneficiari rientrano organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore, istituti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, anche i comuni per attività sociali specifiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 5x1000: un aiuto concreto e davvero utile Terapia online, un aiuto concretoLa terapia online: un aiuto concreto, ovunque tu sia rappresenta oggi una delle soluzioni più efficaci e moderne per prendersi cura del proprio... 5 per mille: trasforma le tasse in un aiuto concreto alla societàLa compilazione della dichiarazione dei redditi, che ogni cittadino affronta come un obbligo burocratico e fiscale, nasconde in realtà un potente... Argomenti più discussi: Il tuo 5x1000 a Fondazione Aquila: un impegno concreto per il sociale e il territorio; 5×1000: anche quest’anno puoi destinarlo alla Rugby Parma; Il tuo 5×1000 a L’Alveare ODV di Buguggiate. Un piccolo gesto può fare molto: per l’ambiente, per la cultura e per la comunità; Dona il tuo 5×1000 e sostieni la prevenzione sul territorio. 5x1000 MOTIVI MOTIVO N.1 ACCOGLIENZA SENZA CONFINI Ogni gatto salvato è uno dei motivi per cui esiste il nostro Rifugio Le Sfigatte (www.facebook.com/rifugiolesfigatte) Li abbiamo accolti tutti, senza fermarci a confini o competenze territoriali, sono olt - facebook.com facebook Dona il #5x1000 a EMERGENCY, usa il codice fiscale 97147110155. Aiutaci a far conoscere il 5x1000 per EMERGENCY, fai girare questo messaggio! x.com