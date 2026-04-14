Zuckerberg vuole una sua versione elaborata con l’AI per interagire con i dipendenti parte dei quali saranno licenziati

Il fondatore di una grande piattaforma ha annunciato l’intenzione di sviluppare un’intelligenza artificiale avanzata, modellata su di sé e allenata con i propri dati, con l’obiettivo di gestire le comunicazioni con i dipendenti. Questa iniziativa potrebbe consentire di ridurre le interazioni dirette tra i membri del team e i responsabili. Alcuni dipendenti saranno coinvolti in processi di licenziamento, mentre si sperimenta questa nuova modalità di comunicazione digitale.

Immaginate di poter evitare di interagire direttamente con colleghi, capi e sottoposti e di avere un’intelligenza artificiale modellata su voi stessi, allenata da voi, che possa farlo al posto vostro. Un incubo per alcuni, un’aspirazione per il patron di Meta, Mark Zuckerberg, che starebbe creando una versione di intelligenza artificiale in grado di interagire in tempo reale con i dipendenti al suo posto, con le sue fattezze tridimensionali e un elevato grado di realismo. Parlare meno, parlare artificialmente. Lo ha raccontato oggi il Financial Times, basandosi sulle dichiarazioni di quattro insider, dopo una prima rivelazione del Wall Street Journal: il quotidiano parla di un “personaggio ispirato” a Zuckerberg.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zuckerberg vuole una sua versione elaborata con l’AI per interagire con i dipendenti (parte dei quali saranno licenziati) Ft, 'Meta lavora a una versione IA di Zuckerberg per interagire con lo staff'Meta sta sviluppando una versione basata sull'intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg in grado di interagire con i dipendenti al posto suo,... Mark Zuckerberg mi ha fatto trovare un bel regalino di Pasqua In questi giorni Facebook sta facendo i capricci con le notifiche dei commenti. Purtroppo mi dà solo le notifiche dei mi piace e non tutto il resto Sempre peggio per chi vuole "coccolare" - facebook.com facebook