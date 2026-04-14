Xbox al bivio | la nuova guida punta al ritorno delle esclusive

La strategia di Xbox potrebbe cambiare direzione con Asha Sharma alla guida, che avrebbe promosso un ritorno a un focus maggiore sulle console. La nuova guida sembra puntare a rilanciare le esclusive, lasciando da parte temporaneamente altre iniziative. La società sta valutando come riorganizzare le proprie priorità per rafforzare la presenza sul mercato delle console e delle produzioni originali. La decisione potrebbe influenzare le future uscite e le strategie di sviluppo dell’azienda.

Il futuro della strategia Xbox potrebbe subire un radicale cambiamento di rotta sotto la guida di Asha Sharma, che starebbe promuovendo all’interno dell’azienda un ritorno a una visione incentrata sulla console. La nuova responsabile della divisione ha avviato discussioni cruciali per valutare se dare priorità alle esclusive hardware o proseguire sulla strada della distribuzione multipiattaforma, in un momento in cui l’anno fiscale 2026-27 si preannuncia come un periodo di svolta decisiva. Il dilemma strategico tra identità hardware e diffusione globale. Dopo il periodo di gestione conclusosi con l’addio di Phil Spencer, la direzione di Xbox si trova oggi di fronte a un bivio che ridefinirà il marchio nei prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xbox al bivio: la nuova guida punta al ritorno delle esclusive Xbox, la nuova CEO parla del ritorno delle esclusive Xbox e dell’interfaccia di 360La nuova guida di Xbox, Asha Sharma, è finita al centro del dibattito pubblico dopo alcuni messaggi pubblicati su X che hanno riacceso due temi molto... Iran: nuova guida e Italia al bivio geopoliticoLa tensione geopolitica nel Medio Oriente ha raggiunto un livello critico, con l’Italia chiamata a definire la sua posizione ufficiale.