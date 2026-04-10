Il regista americano sarà a Rimini il 21 aprile per ricevere il Premio Fellini, dopo aver visitato il museo dedicato al grande regista italiano. Il giorno seguente, sarà presente anche a Bologna, dove parteciperà a un evento pubblico. La cerimonia a Rimini rappresenta un momento atteso da tempo, con l’obiettivo di riconoscere il suo contributo nel campo cinematografico. La visita si svolgerà in un contesto di celebrazione e riconoscimento culturale.

Rimini, 10 aprile 2026 – Finalmente vedrà il Fellini Museum e riceverà il premio che Rimini, da anni, voleva conferirgli. Wes Anderson, il regista americano autore di film come Grand Budapest Hotel, I Tenenbaum, Moonrise Kingdom (solo per citarne alcuni) sarà il 21 aprile a Rimini per ricevere il Premio Fellini. E il giorno dopo, il 22 aprile, tornerà a Bologna – dove è stato già ospite più volte – per presentare un film al Modernissimo. Due giorni con quello che è considerato uno dei cineasti più visionari e poetici di oggi. Uno dei registi che, come sottolinea Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, è «tra gli eredi e gli artisti più vicini a Fellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Wes Anderson a Rimini il 21 aprile per il Premio Fellini. E il giorno dopo il regista americano sarà protagonista a Bologna

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