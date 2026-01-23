L’influenza della poetica di Edgar Allan Poe nella musica rock e non

L'influenza della poetica di Edgar Allan Poe si estende oltre la letteratura, coinvolgendo anche il mondo della musica, sia nel rock che in altri generi. Le sue tematiche oscure, l’atmosfera gotica e l’esplorazione dei sentimenti di sofferenza hanno ispirato numerosi artisti, contribuendo a plasmare un’estetica musicale che riflette il senso di inquietudine e mistero tipico delle sue opere. Un rapporto che evidenzia l’impatto duraturo della sua poetica nel panorama

Edgar Allan Poe, uno degli scrittori più autorevoli degli ultimi duecento anni, è il maestro della letteratura horror, fantascientifica e del giallo psicologico, che con le sue opere non solo ha segnato l’inizio di una nuova era della scrittura, ma ha influenzato anche il cinema e la musica con i suoi tratti gotici e la sua poetica della sofferenza, cambiando radicalmente l’approccio al macabro, al dolore e ai racconti del terrore. Edgar Allan Poe, il maestro dell’horror. Secondo di tre figli, Edgar Allan Poe nasce a Boston nel 1809 da una famiglia di origini irlandesi, emigrata negli Stati Uniti nella metà del Settecento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

