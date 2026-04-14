Vivere in Rsa a Monza e in Brianza | la mappa dei prezzi Chi le gestisce e come stanno i conti
A Monza e in Brianza, le residenze sanitarie assistenziali stanno vivendo un aumento dei costi, con diverse strutture gestite da enti pubblici e privati. La questione dei prezzi riguarda molte famiglie, mentre le strutture devono fare i conti con le spese di gestione e il sostegno pubblico. La crescita della domanda riflette i cambiamenti demografici in corso, che coinvolgono un numero crescente di anziani bisognosi di assistenza.
Monza e la Brianza stanno affrontando una trasformazione demografica che nessuna pianificazione finora ha considerato fino in fondo. Al primo gennaio 2024 gli over 65 residenti sono 206.164, di cui 115.373 donne. Le proiezioni Istat indicano che nel 2034 saranno circa 256.175 e nel 2044.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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