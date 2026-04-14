Vivere in Rsa a Monza e in Brianza | la mappa dei prezzi Chi le gestisce e come stanno i conti

A Monza e in Brianza, le residenze sanitarie assistenziali stanno vivendo un aumento dei costi, con diverse strutture gestite da enti pubblici e privati. La questione dei prezzi riguarda molte famiglie, mentre le strutture devono fare i conti con le spese di gestione e il sostegno pubblico. La crescita della domanda riflette i cambiamenti demografici in corso, che coinvolgono un numero crescente di anziani bisognosi di assistenza.