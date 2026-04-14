Un uomo, legato alla squadra e alla comunità locale, parla di un ritorno simbolico in Oltrarno e di una richiesta di riavere lo stadio delle Due Strade. Ricorda i momenti di gloria del passato e il senso di perdita legato alla modifica dei colori storici. La sua dichiarazione mette in luce un desiderio di rivendicare un pezzo di storia sportiva che ritiene sia stato sottratto.

Una carezza sul cuore capace di riaccendere ricordi stupendi di un passato glorioso, ma anche il livore ancora bruciante per quella sorta di ’scippo’ che anni fa ha ridipinto lo stadio delle Due Strade cancellando i colori biancorossi. Con la promozione della Rondinella in serie D fa festa il calcio d’Oltrarno, esulta il rione di San Frediano e soprattutto si riempie di gioia l’animo a tinte biancorosse di Pino Vitale che da macellaio al mercato centrale è diventato re del mercato nel calcio che conta: "Tutto quello che ho avuto la fortuna di fare nel mondo calcio, l’ho fatto grazie alla Rondinella". Vitale, che effetto le fa rivedere la squadra in serie D? "Sono davvero contento, la Rondinella si merita il meglio: dopo aver fatto la storia e aver vissuto pagine buie, è bello rivederla a questi livelli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vitale e l’impresa Rondinella: "La gloria torna in Oltrarno. E ora restituitele lo stadio"

Rondinella Marzocco vince il campionato e torna in serie D. I complimenti dell’assessora PeriniFIRENZE – L’assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini commenta la promozione in Serie D della Rondinella Marzocco.

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Con Manuel Chiariello e Chiara Esposito, e gli opinionisti Christian Vitale e Augusto Salerno. facebook