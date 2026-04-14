Vintage Fest Pisa alla Stazione Leopolda

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolge presso la Stazione Leopolda di Pisa la 26ª edizione del Vintage Fest, un evento dedicato agli appassionati di oggetti e stili retrò. L’iniziativa, organizzata da Ganzo! Eventi Culturali, si svolge in due giornate e richiama visitatori interessati al collezionismo e alla cultura vintage. La manifestazione si tiene in un grande spazio situato in Piazza Guerrazzi.

Sabato 18 e domenica 19 aprile presso la Stazione Leopolda di Piazza Guerrazzi torna il Vintage Fest Pisa, l’appuntamento di riferimento per gli amanti del retrò, del collezionismo e della cultura vintage, organizzato da Ganzo! Eventi Culturali per la 26ª edizione.Il mercato vintageCon oltre 40.🔗 Leggi su Pisatoday.it Alla Stazione Leopolda ecco TecnOrienta, tra formazione e lavoroPresentata questa mattina TecnOrienta 2026, l’iniziativa dedicata all’orientamento tra formazione e lavoro rivolta agli studenti degli istituti... Argomenti più discussi: Vintage Fest Pisa alla Stazione Leopolda; Lugo Vintage Festival, 40esima edizione: un weekend tra vintage, musica e design; Nel fine settimana torna al Tartarugone la Mostra mercato del disco; Un weekend dal sapore tradizionale con carnevale della Romagna e fiera della ligaza. Poi Fritz collective fest e tanto vintage. Fiera Vintage Pisa Fest 2026: sabato 18 e domenica 19 aprile la 26ª edizione - facebook.com facebook