Vinitaly Simona Ventura | il monito tra radici emiliane e l’aperitivo

Durante l’edizione 2026 di Vinitaly a Verona, l’attrice e conduttrice ha presenziato come madrina presso lo stand dell’Emilia-Romagna. Nel corso dell’evento, ha promosso un messaggio sul consumo responsabile, collegando le sue origini familiari emiliane con le abitudini delle grandi città. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei partecipanti, creando un momento di riflessione tra tradizione e stile di vita metropolitano.

A Verona, durante l’edizione 2026 di Vinitaly, Simona Ventura ha attirato l’attenzione dei presenti assumendo il ruolo di madrina per lo stand dell’Emilia-Romagna, scatenando una riflessione sul consumo responsabile attraverso un confronto tra le radici familiari e gli stili di vita metropolitani. La conduttrice, che ha partecipato alle celebrazioni insieme a figure del calibro di Massimo Bottura e Carlo Cracco, ha intrecciato il racconto delle proprie origini con un monito sulla moderazione nell’assunzione di alcol. Tra Chivasso e Bologna: il legame identitario con l’Emilia. Le parole pronunciate durante la manifestazione veronese hanno scavato nel passato della conduttrice, rivelando un profondo senso di appartenenza verso la terra emiliana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly, Simona Ventura: il monito tra radici emiliane e l’aperitivo Il Premio Alberto Sordi a Simona VenturaIl Premio internazionale Alberto Sordi Family Award 2026-Repubblica di San Marino arriva per la prima volta sul Titano, con una cerimonia che celebra... Leggi anche: Simona Ventura compie 61 anni: la festa speciale organizzata dall'amica Dora Invernizzi a Lugano tra allegria ed glamour - VIDEO