Rai tredicesima fumata nera in Vigilanza per voto su Presidente

Questa mattina la commissione di Vigilanza Rai ha di nuovo bocciato la candidatura di Simona Agnes come presidente del consiglio d’amministrazione. La votazione si è conclusa senza un accordo, e il nome di Agnes resta fuori dalla guida dell’azienda pubblica. È il tredicesimo tentativo che finisce senza esito, lasciando ancora aperto il futuro della nomina.

(Adnkronos) – Tredicesima fumata nera in commissione di Vigilanza Rai per il voto su Simona Agnes come presidente del cda Rai. A quanto apprende l'Adnkronos, nella seduta plenaria di stamane nessun componente era presente per la maggioranza.

