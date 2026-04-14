Alle ore 20:25 di venerdì 14 aprile 2026, la rete viaria della Regione Lazio viene monitorata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sul traffico e sulla situazione delle strade nella capitale, con l’obiettivo di informare gli automobilisti su eventuali disagi o incidenti presenti sul territorio. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in città e vuole conoscere lo stato delle strade in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente su via dei Laghi all'altezza di via Doganale la circolazione è tornata regolare In entrambe le direzioni andiamo sul Raccordo Anulare rimosso Anche l'incidente in carreggiata interna all'altezza di traffico scorrevole in carreggiata esterna per traffico si rallenta dalla Roma Fiumicino alla via del Mare il quadrante sud di Roma sulla via Pontina code da via di Acqua Acetosa Ostiense aceto verso Latina sulla Cristoforo Colombo per un incidente code da Mezzocammino a via di Acilia in direzione Ostia i nella...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 20:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità mese di 14 aprile e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e Roma si è svegliato un...