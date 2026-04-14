Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci del mattino del 14 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni. La redazione di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulle condizioni del traffico e sulle eventuali criticità presenti lungo le principali arterie della regione. I dati vengono trasmessi per informare i cittadini sulla situazione attuale, con attenzione alle eventuali modifiche o disagi segnalati alle ore 07:25.

Astral infomobilità mese di 14 aprile e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e Roma si è svegliato un cielo plumbeo il Ma veniamo al traffico intenso sulle consolari in entrata nella capitale nello specifico rallentamenti e code interessano la Cassia tra la storta e via dei Due Ponti la Flaminia era raccordo anulare via Rocca al bel ce l'ha l'aria dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Due Ponti la Nomentana tra Sant'Alessandro il raccordo anulare anche la piada via dei Laghi a via delle Capannelle tutto ricordiamo che sul centro e sul Raccordo Anulare si sta in coda tra le uscite case linea interna...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano...

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Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook