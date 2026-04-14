Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 14 aprile 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade in tempo reale, offrendo ai cittadini indicazioni utili per gli spostamenti. La comunicazione si inserisce in un contesto di monitoraggio costante della rete stradale regionale.

Astral infomobilità Un saluto dal ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla strada regionale di lavanda all'altezza del km 21 e 300 nel comune di Atina code nei due sensi di marcia un altro incidente su via dei Laghi altezza di via Doganale provoca code In entrambe le direzioni andiamo sul raccordo anulare per un incidente in carreggiata interna chiudete La Bufalotta e Prenestina sempre in carreggiata interna per traffico si rallenta dalla Cassia alla Salaria in carreggiata esterna per traffico intenso code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud uno.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com