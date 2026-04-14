Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 14 aprile 2026, sulla rete di viabilità di Roma e del Lazio, è stato fornito un aggiornamento da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso un servizio di informazione sulla situazione del traffico e sulla mobilità nelle aree interessate. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, offrendo dettagli sulla circolazione in tempo reale.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata interna per un incidente ora rimosso all'altezza di Castel Giubileo permangono code dalla Cassia alla Salaria per un altro incidente sempre in carreggiata interna code da Bufalotta a La Rustica in carreggiata esterna per traffico intenso code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud passiamo alle autostrade sulla A1 Firenze Roma per un incidente code tra il bivio diramazione Roma nord Fiano Romano direzione Firenze sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per traffico.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare...