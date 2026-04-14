Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 14 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla situazione della viabilità nella regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, offrendo agli utenti informazioni utili per gli spostamenti nella zona di Roma. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in modo regolare o occasionale nella capitale e nelle aree circostanti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo raccordo anulare in carreggiata interna per un incidente all'altezza di Castel Giubileo traffico congestionato dalla Trionfale alla Salaria per un altro incidente sempre in carreggiata interna code Dalla mattina alla rustica in carreggiata esterna per traffico code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud passiamo alle autostrade sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per un veicolo fermo code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in senso opposto pre traffico code a tratti da Fiorentini alla...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità mese di 14 aprile e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e Roma si è svegliato un...