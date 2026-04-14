Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, la regione Lazio ha reso disponibile il consueto aggiornamento sulla viabilità a Roma. La comunicazione, trasmessa tramite Astral Infomobilità, fornisce le ultime notizie sulla situazione del traffico e eventuali disagi nelle strade della capitale. La redazione ha diffuso il report per informare gli automobilisti sulle condizioni attuali e facilitare la pianificazione degli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico sulla rete viaria regionale in sensibile miglioramento Partiamo dalla statale Pontina rimosso il mezzo pesante fermo in corsia la circolazione regolare tra via Guardapasso in via Vallelata in direzione Roma ci sentiamo sul Raccordo Anulare in internal code tra Casine a più avanti un incidente causa coda all'altezza dell'uscita Ostiense in esterna si rallenta ma per traffico dalla Prenestina alla 24 e spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo cosa in diminuzione ora la valigia te trattoria Il.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 11:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com