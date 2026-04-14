Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di venerdì 14 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio e a Roma. La redazione ha fornito informazioni sulla circolazione stradale, aggiornando gli utenti sulle condizioni delle principali vie e eventuali disagi in corso. L’agenzia ha comunicato lo stato del traffico in tempo reale, offrendo dettagli utili per chi si sposta in città e zone limitrofe.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico sulla rete viaria regionale in sensibile miglioramento Partiamo dalla statale Pontina rimosso il mezzo pesante fermo in corsia la circolazione regolare tra via Guardapasso in via Vallelata in direzione Roma ci sentiamo sul Raccordo Anulare in internal code tra Casine a più avanti un incidente causa coda all'altezza dell'uscita Ostiense in esterna si rallenta ma per traffico dalla Prenestina alla 24 e spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo cosa in diminuzione ora la valigia te trattoria Il.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità mese di 14 aprile e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e Roma si è svegliato un... Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com