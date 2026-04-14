Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 09 | 40

Alle ore 9:40 del 14 aprile 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral infomobilità. La redazione ha ricevuto informazioni riguardanti la presenza di veicoli di emergenza di colore nero che si trovano in alcune zone della capitale, creando possibili rallentamenti o disagi nel traffico locale. La situazione è soggetta ad aggiornamenti e monitoraggi da parte delle autorità competenti.

Astral infomobilità neri trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggi sulla statale Pontina per un incidente avvenuto in precedenza e ora Invia distruzione e per un mezzo pesante fermo in corsia si sono formate cose da via Guardapasso via Vallelata in direzione Roma traffico sul Raccordo Anulare si rallenta tra le uscite nomentane a 24 poi si sta in coda dalla casina l'abbia in interna in esterna Si procede a rilento dalla Salaria alla cassa a seguire cosa tratti da Casal del Marmo a pescazzo dalla Roma Fiumicino alla Pontina e si procede a rilento dalla Piana Tiburtina Certo siamo Urbano della Roma...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano... Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com