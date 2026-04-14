Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 14 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione a Roma. Il servizio fornisce notizie sulla circolazione stradale e sulle condizioni del traffico, aggiornando gli utenti sulle eventuali criticità o modifiche alla viabilità. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari, offrendo informazioni pratiche per pianificare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i saggi sulla statale Pontina per incidente avvenuto in precedenza e per un'auto in panne si sono formate code da via Guardapasso a via Vallelata in direzione Roma sul Raccordo Anulare code tra le uscite diramazione Roma nord Nomentana poi dalla Casilina la piada Ostiense in esterna si sta in coda dalla Salaria alla Cassia Veientana seguire code a tratti da Trionfale a Pescaccio poi dalla Roma Fiumicino alla Pontina e si procede a rilento dalla Ardeatina la Tiburtina ci siamo sul tratto Urbano della Roma Teramo file da raccordo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook