Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 08 | 40

Questa mattina alle 8:40, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali per informare gli automobilisti sulle condizioni del traffico e eventuali disservizi. La redazione ha condiviso le informazioni disponibili in tempo reale, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina per un incidente e per un'auto in panne si sono formate code da via Guardapasso a via Vallelata in direzione Roma restiamo sulla Pontina Si procede a rilento qui per traffico intenso tra Castel Romano e castelli decima poi da Spinaceto raccordo anulare nei due casi verso quest'ultimo e Resta invariata la situazione del traffico sulle consolari rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Nomentana tra Sant'Alessandro raccordo anulare dalla Salaria aeroporto dell'Urbe a...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook