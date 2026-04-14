Via Pistoiese ci risiamo Colpo in pasticceria

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 3, in via Pistoiese si è verificato un furto in una pasticceria. Due persone di origine cinese sono state coinvolte nell'episodio, con i sospetti di aver rubato all’interno dell’attività. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Cinesi che rubano ai cinesi. E’ successo in via Pistoiese, nella notte tra domenica e lunedì, attorno alle 3.40: un orientale, felpa chiara e berretto in testa, è riuscito a intrufolarsi nella pasticceria Sugar Bliss e a portare via circa mille euro. A raccontare l’ennesimo furto, il secondo alla stessa attività nel giro di un mese, è Concetta Napolitano, la ‘pasionaria’ di via Pistoiese. La sua abitazione è proprio accanto al negozio. "Il ladro ha forzato la porta della nostra palazzina per accedere alla corte: ha allargato con un attrezzo le inferriate di una finestra interna che permette di entrare nella pasticceria. E in pochissimo tempo è uscito con il bottino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Pistoiese, ci risiamo. Colpo in pasticceria Leggi anche: Crisi Mascio, ci risiamo: Baruffi si dimette ancora. «Non ci sono le condizioni» Napoli, ci risiamo! Conte si prende una pausa: non ci sarà alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno! Il motivoGriezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania...