Crisi Mascio ci risiamo | Baruffi si dimette ancora Non ci sono le condizioni

Mercoledì 4 febbraio, Baruffi si dimette di nuovo da presidente del club. Lo ha annunciato lui stesso, spiegando che le condizioni non ci sono più per continuare. La decisione arriva a poco più di una settimana dalla sua nomina, e ancora una volta il basket locale si trova senza guida.

BASKET. Mercoledì 4 febbraio il presidente (nominato il 26 gennaio) ha annunciato la decisione di lasciare il club. Aveva già rinunciato all’incarico il 29 gennaio, facendo dietro-front il giorno dopo e rientrando in società. Crisi Mascio, ci risiamo. Tre giorni dopo il confortante successo contro Rieti alla ChorusLife Arena che sembrava aver rasserenato il clima nel club bergamasco, mercoledì 4 febbraio sono arrivate le nuove dimissioni del presidente Riccardo Baruffi, nominato il 26 gennaio dal Cda della società dopo la decisione del proprietario Stefano Mascio di rinunciare alla presidenza. «Lo strappo ricucito temporaneamente non più tardi di una settimana fa con il proprietario della società Stefano Mascio si è di nuovo irrimediabilmente aperto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

