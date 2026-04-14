Via Napoli e il muraglione in dissesto | a maggio il cantiere per riaprire i parcheggi

A maggio partirà un cantiere per riaprire i parcheggi di via Napoli, chiusi a causa di un dissesto nel muraglione che si trova tra il civico 15 R e via Saporiti. La chiusura, che dura da tempo, ha creato disagi ai residenti e agli automobilisti della zona. L’intervento prevede lavori di messa in sicurezza per ripristinare l’uso delle aree di sosta. La ripresa delle attività è prevista nel giro di alcune settimane.

Una luce in fondo al tunnel per i cittadini di Oregina che da tempo fanno i conti con i parcheggi soppressi in via Napoli a causa della caduta massi dal muraglione nel tratto tra il civico 15 R e via Saporiti. L'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante ha infatti annunciato l'avvio degli.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Napoli Legends al Maradona per Nisida: il 26 maggio partita solidale per riaprire il teatro Eduardo De Filippo