1946-2024 | la Costituzione al vaglio della Camera focus sul ruolo del cattolicesimo nel dopoguerra

Nel 2024, la Camera esamina le radici della nostra Costituzione, un documento nato nel 1946 dopo la fine della Seconda guerra mondiale. La discussione si concentra sul ruolo svolto dal cattolicesimo nel periodo immediatamente successivo al conflitto, quando influì sulle scelte politiche e morali del Paese. Durante l’audizione, sono stati portati alla luce documenti storici e testimonianze che mostrano come la religione abbia contribuito a plasmare alcuni principi fondamentali della Carta. La seduta proseguirà con approfondimenti su questi aspetti storici.

Ottant'anni di Costituzione: la Camera ripercorre le radici del dopoguerra con un sul ruolo del cattolicesimo. L'Aula di Montecitorio ospiterà giovedì 19 febbraio un seminario dedicato all'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. L'iniziativa, parte di un ciclo di sei eventi organizzati dalla Camera dei Deputati, intende analizzare le diverse culture politiche che hanno plasmato la storia della Italiana, con un'attenzione particolare all'influenza del pensiero cattolico nel processo costituente. L'evento, introdotto dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana, vedrà la partecipazione di esperti e studiosi del settore.