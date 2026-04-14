Verso il Pug nuovo incontro alla serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli

Oggi si svolge un nuovo incontro presso la serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Consulta. L’obiettivo è illustrare alla cittadinanza le osservazioni presentate da associazioni e comitati sul Piano Urbanistico Generale (Pug). L’iniziativa mira a mantenere aperto il confronto tra enti, cittadini e gruppi di interesse, con l’intento di approfondire le questioni legate alla pianificazione urbanistica.