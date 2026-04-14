Verso il Pug nuovo incontro alla serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli
Oggi si svolge un nuovo incontro presso la serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Consulta. L’obiettivo è illustrare alla cittadinanza le osservazioni presentate da associazioni e comitati sul Piano Urbanistico Generale (Pug). L’iniziativa mira a mantenere aperto il confronto tra enti, cittadini e gruppi di interesse, con l’intento di approfondire le questioni legate alla pianificazione urbanistica.
Prosegue l’iniziativa della Consulta per informare la cittadinanza delle osservazioni al Pug da parte di associazioni e comitati.Il quarto incontro, che si terrà giovedì 16 aprile alle ore 21, sempre presso la serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, in vicolo Serafini 12 (ingresso anche da via.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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