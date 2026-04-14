Veroli Acea Ato 5 porta gli studenti in visita alla sorgente di Capo D' Acqua

Ieri a Veroli si è svolta una visita didattica presso la sorgente di Capo d’Acqua, nell’ambito del progetto “Acea Scuola Educazione Idrica”. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare direttamente il funzionamento di una delle fonti principali per l’approvvigionamento idrico della provincia. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto una scolaresca locale, accompagnata da operatori e insegnanti.

Giornata di formazione sul campo ieri a Veroli, presso la sorgente di Capo d’Acqua dove nell’ambito del progetto “Acea Scuola Educazione Idrica”, una scolaresca ha potuto scoprire dal vivo il funzionamento di una delle fonti più importanti per l’approvvigionamento idrico della provincia di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Colleferro. Ancora disservizi nella fornitura idrica di Acea Ato 2. Senz’acqua da questa mattina buona parte della città. Il Sindaco Sanna ha avuto assicurazione che entro le 20,30 il servizio verrà ripristinatoCronache Cittadine COLLEFERRO – Da circa le ore 9 della mattinata di oggi, 3 Febbraio, una vasta area della città di Colleferro L'articolo Cronache...