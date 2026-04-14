Verde | definite tre aree a sfalcio ridotto per favorire la biodiversità urbana

Sono state designate tre aree verdi in città con un taglio dell’erba a sfalcio ridotto, due si trovano a Cisanello e una a Porta a Lucca. Questa iniziativa mira ad incrementare gli spazi naturali e favorire la biodiversità urbana. Le aree sono state identificate per permettere un intervento di manutenzione più limitato rispetto alle zone tradizionali. La loro gestione si concentrerà su un taglio meno frequente e più naturale.

Tre aree verdi a sfalcio ridotto, due a Cisanello e una a Porta a Lucca, per aumentare la biodiversità in città. E' questo il senso del progetto sperimentale avviato in questa primavera dal Comune di Pisa insieme a Legambiente Pisa e CNR IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri sede di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Rigenerazione urbana, installate tre aree fitness sulla litoranea NordContinua la rigenerazione urbana a Messina e in particolar modo lungo la litoranea Nord, dove sono state installate tre aree fitness con attrezzi per... Argomenti più discussi: Verde: definite tre aree a sfalcio ridotto per favorire la biodiversità urbana; Verde: definite tre aree a sfalcio ridotto per favorire la biodiversità urbana; Spazi estivi a Bergamo: dove e come fare per ottenere le concessioni. Sconto alla Trucca per incentivare le offerte; Un Centro federale sulle acque dei Navicelli: accordo tra Comune, Federazione canoa kayak e Port Authority. Parco Spina Verde CO - facebook.com facebook Mezzocammino (RM) IDA e Rete Clima insieme per un nuovo polmone verde x.com