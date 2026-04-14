Verbania si accende con la Tire Race | sport musica e adrenalina sul lungolago

A Verbania si svolge la Tire Race, un evento che combina sport, musica e adrenalina lungo il lungolago. La manifestazione non si limita a una semplice corsa, ma propone una sfida di resistenza e forza. La gara si svolge tra le rive del Lago Maggiore, attirando partecipanti e spettatori in un contesto di intense emozioni. La giornata si anima con diverse attività, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Non la solita corsa, ma una vera e propria sfida di resistenza e forza che si snoda tra le bellezze del Lago Maggiore. Sabato 18 aprile, Piazza Garibaldi a Pallanza si trasforma nel cuore pulsante della Tire Race, l'evento sportivo innovativo che unisce il running all’allenamento funzionale in un.🔗 Leggi su Novaratoday.it Ispra si accende: 70 artigiani e parchi aperti sul lungolagoIl lungolago di Ispra si trasformerà in un palcoscenico di creatività e tradizioni nella giornata di domenica 19 aprile, quando l’evento denominato... Recco si accende con “Pasqua City”: musica e divertimento sul LungomareRecco si prepara a celebrare l’arrivo della Pasqua con un appuntamento speciale che unisce cultura, intrattenimento per famiglie e la bellezza del...