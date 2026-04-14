Verbania si accende con la Tire Race | sport musica e adrenalina sul lungolago

A Verbania si svolge la Tire Race, un evento che combina sport, musica e adrenalina lungo il lungolago. La manifestazione propone una sfida di resistenza e forza, che si svolge tra le rive del Lago Maggiore. Partecipanti di diverse provenienze si confrontano in questa competizione, che coinvolge anche momenti di intrattenimento musicale. La gara si svolge in un contesto paesaggistico di grande fascino, attirando appassionati e spettatori.

Non la solita corsa, ma una vera e propria sfida di resistenza e forza che si snoda tra le bellezze del Lago Maggiore. Sabato 18 aprile, Piazza Garibaldi a Pallanza si trasforma nel cuore pulsante della Tire Race, l'evento sportivo innovativo che unisce il running all’allenamento funzionale in un.🔗 Leggi su Novaratoday.it Ispra si accende: 70 artigiani e parchi aperti sul lungolagoIl lungolago di Ispra si trasformerà in un palcoscenico di creatività e tradizioni nella giornata di domenica 19 aprile, quando l’evento denominato...