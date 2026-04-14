Venerdì 17 a Bologna | suggestione storie e un pizzico di brivido

Venerdì 17 a Bologna si svolge un evento che coinvolge diverse attività legate alla tradizione e alle storie locali. Durante questa giornata vengono organizzate iniziative che attirano l’attenzione di chi cerca un’esperienza diversa, tra suggestioni e racconti di leggende. La data è spesso accompagnata da un’atmosfera particolare, che suscita interesse e curiosità tra i partecipanti, creando un ritmo di incontri e momenti dedicati a questo giorno particolare.

Venerdì 17 è una di quelle date che non passano inosservate: c’è chi la ignora con leggerezza e chi, invece, avverte quel sottile fascino fatto di mistero, curiosità e un pizzico di inquietudine. E poi c’è chi decide di non limitarsi a guardare.ma di entrare dentro quella sensazione.Per questa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it «Superstizione? No, grazie». Appuntamento venerdì 17 alle 17,17 a palazzo de' Mayo«Superstizione? No, grazie» ritorna la sfida tra scienza e magia a Chieti, L'appuntamento è per venerdì 17 aprile alle 17,17 in punto nell’auditorium... Prima pagina Corriere dello Sport: “Bologna avanti. Fiorentina col brivido”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026.