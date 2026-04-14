Varese | tra nuovi modelli di papà e i diritti dei bambini in guerra
A Varese, presso la biblioteca Bruna Brambilla dell’Istituto Anna Frank, si terranno prossimamente due eventi dedicati a temi sociali. Il primo approfondirà i cambiamenti nella figura paterna attraverso nuovi modelli di genitorialità, mentre il secondo si concentrerà sulla condizione dei minori coinvolti nei conflitti armati. Questi incontri intendono offrire spazi di confronto su argomenti di attualità e sensibilizzare il pubblico su questioni di grande rilevanza sociale.
La biblioteca Bruna Brambilla di Varese, situata presso l’Istituto Anna Frank, ospiterà nei prossimi giorni due momenti di riflessione sociale che spaziano dall’evoluzione della figura paterna alla sensibilizzazione sui minori coinvolti nei conflitti globali. Gli incontri, organizzati con il supporto dei volontari Auser, vedranno protagonista mercoledì 15 aprile la presentazione del volume di Carlo Zanzi e venerdì 17 aprile il lancio del progetto promosso da Far Sorridere il Cielo. L’evoluzione della genitorialità tra storia e demografia. Mercoledì 15 aprile, alle ore 17:45, il dibattito si concentrerà sul cambiamento dei modelli familiari attraverso il libro Papà a tempo pieno.🔗 Leggi su Ameve.eu
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