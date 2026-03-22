Da Noi… a Ruota Libera Vanessa Scalera e Simona Izzo tra gli ospiti

Francesca Fialdini torna oggi, domenica 22 marzo, con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 22 marzo 2026. La prima ospite che farà girare la ruota di Rai 1 è Simona Izzo, attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista, che da ieri sera è protagonista tra i ‘magnifici sette’, insieme alla stessa Francesca Fialdini, nella nuova edizione di Canzonissima, lo storico varietà riportato in TV da Milly Carlucci. Presente a seguire Vanessa Scalera, che è tornata a interpretare, sempre con grande successo, il sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni, nella quinta stagione della serie in onda ogni domenica su Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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