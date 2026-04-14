Giorgia Meloni oggi al Vinitaly – Le foto

Il 14 aprile, la presidente del Consiglio ha visitato il Vinitaly, la fiera dedicata al vino che si svolge a Verona. La sua presenza è stata documentata con alcune fotografie, mentre si spostava tra gli stand e osservava le esposizioni. L’evento, tra i più importanti nel settore vinicolo, raccoglie espositori e visitatori da varie regioni. La visita è avvenuta nel corso di questa giornata, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi 14 aprile è in visita al Vinitaly, la Fiera dedicata al vino a Verona. La premier ha parlato a margine, annunciando tra l’altro che “il governo, in considerazione della situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giorgia Meloni oggi al Vinitaly – Le foto GOSSIP: ARRIVA UN MARANZA A SCUOLA E ILARY DIVENTA COME LUI! ZIA NICOLE E SARA PROVANO A FERMARLA! Le foto di Giorgia Meloni a NiscemiCi è tornata un po' a sorpresa e ha fatto nuove promesse di aiuti economici, oltre ad annunciare l'ennesimo commissario straordinario Lunedì la... “Com’era davvero, assurdo”. Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni, ora la scoperta choc: svelata la foto prima del restauro (FOTO)Il caso dell’affresco con l’angelo nella Cappella del Crocifisso della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha attirato l’attenzione dopo la...