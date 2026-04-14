Poco prima delle registrazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha avuto un malore. La dama del Trono Over ha condiviso sui social network il momento in cui si è sentita male, spiegando ai suoi follower quanto accaduto. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media dedicati al programma televisivo. Nessun dettaglio sui sintomi o sulle eventuali conseguenze è stato reso pubblico oltre alla comunicazione della stessa donna.

Gemma Galgani si è sentita male poco prima delle registrazioni di Uomini e Donne. A svelarlo è stata proprio la dama del Trono Over che su Instagram ha raccontato ai suoi follower quanto è accaduto. Il malore di Gemma Galgani. Secondo quanto rivelato Gemma Galgani avrebbe avuto un malore prima di iniziare le registrazioni della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama del Trono Over sarebbe stata colpita da una intossicazione alimentare che l’avrebbe debilitata parecchio. “Rieccomi, ero in apnea. Intossicazione alimentare, terribile”, ha raccontato. Dopo aver ricevuto le prime cure, Gemma sarebbe comunque riuscita a prendere parte alle registrazioni dello show di Maria De Filippi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani prima delle registrazioni: cosa è successo

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“Non respira”. Malore per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne, panicoLa notizia ha colpito profondamente il pubblico affezionato a Uomini e Donne, scatenando una ondata di preoccupazione sui social network.