Non respira Malore per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne panico

Durante una registrazione di Uomini e Donne, una delle protagoniste ha accusato un malore improvviso, smettendo di respirare e causando panico tra i presenti. La situazione è rapidamente diventata oggetto di discussione tra i fan, che hanno condiviso la loro preoccupazione sui social network. La produzione ha immediatamente chiamato i soccorsi e ha assistito la donna fino all’arrivo dei sanitari.

La notizia ha colpito profondamente il pubblico affezionato a Uomini e Donne, scatenando una ondata di preoccupazione sui social network. Gemma Galgani, la dama torinese che da oltre tre lustri rappresenta il pilastro portante del trono over, si è trovata improvvisamente a dover fare i conti con un serio problema di salute. L’allarme è scattato nelle scorse ore, proprio in coincidenza con una fase cruciale per la produzione del programma di Maria De Filippi. Il timore dei fan era quello di un addio anticipato o di una assenza prolungata, data la tempistica particolarmente sfortunata dell’evento. La stessa protagonista ha deciso di rompere il silenzio per spiegare quanto accaduto, rassicurando chi la segue ma non nascondendo la gravità della situazione vissuta in totale isolamento fisico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non respira”. Malore per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne, panico Leggi anche: Paura per Gemma Galgani, malore prima di Uomini e donne: come sta Leggi anche: Malore per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne: “Intossicazione alimentare, ero in apnea”