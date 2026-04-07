Tra reperti antichi arte e neuroscienze | ecco il viaggio nella Camera delle Meraviglie

“È importante stimolare la curiosità – spiega Vincenzo Bongiorno, vicesindaco e assessore alla cultura – soprattutto se si uniscono anche la cultura e la scoperta di nuove esperienze" Esiste una soglia dove la razionalità si ferma e inizia lo stupore incondizionato. Parte da qui la mostra "Camera delle Meraviglie. Esercizi di stupore tra storia e immaginazione", la cui inaugurazione è fissata alle 17 di sabato 11 aprile negli spazi espositivi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì come evento collegato alla grande mostra "Barocco. Il Gran Teatro delle Idee". “È importante stimolare la curiosità – spiega Vincenzo Bongiorno, vicesindaco e assessore alla cultura – soprattutto se si uniscono anche la cultura e la scoperta di nuove esperienze. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Arte Mostra permanente di reperti archeologiciA mezzo secolo dalla sua fondazione è stata inaugurata al Museo delle Satue Stele Lunigianesi ’Ambrosi’ la mostra permanente dedicata alla collezione di reperti archeologici, donata da Mario Fabbri. lanazione.it

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto apre l’informativa alla Camera sull’uso delle basi americane e dichiara: «Noi fedeli alla Costituzione e agli accordi in questo periodo di follia» - facebook.com facebook

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com