Un tappeto da guinness Sarà realizzato a Lucca dai maestri camaioresi

A Lucca si sta preparando la creazione di un grande tappeto di segatura, che sarà sottoposto alla verifica del Guinness World Records. L’opera sarà realizzata dai maestri camaioresi e si svilupperà lungo le Mura della città. L’Associazione Tappeti di segatura di Camaiore ha organizzato questa iniziativa, che rappresenta una composizione ispirata alle diverse città della provincia. La realizzazione coinvolge diversi artisti e si prevede che duri diversi giorni.

Un tappeto di segatura da guinness sulle Mura di Lucca: la nostra tradizione secolare disegnerà un’opera intera ispirata a tutte le città della provincia grazie all’Associazione Tappeti di segatura di Camaiore. Tra nemmeno due mesi in città si festeggerà il Corpus Domini con le strade ricoperte di segatura colorata e immagini ogni anno incantevoli e diverse dedicate ad un tema scelto dalla parrocchia: i tappeti rappresentano la forma massima di arte effimera, che dura nemmeno un giorno. Ecco, questa tradizione, che nel tempo ha spaziato dal Vangelo fino agli argomenti di maggiore attualità e civiltà e oggi fa parte di un motivo europeo di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un tappeto da guinness. Sarà realizzato a Lucca dai maestri camaioresi Borgo Tuliero, lavori sull’impianto. Sarà realizzato un campo in sinteticoProseguono gli investimenti dell’Amministrazione faentina per migliorare le strutture sportive cittadine. La Passione di Cristo raffigurata dai maestri delle incisioniAll’Abbazia del Monte di Cesena l’arte si coniuga con la devozione nella nostra "Sulla linea di Cristo" con incisioni di grandi maestri tra i quali...