Un musicista italiano, noto per il suo stile hard rock, ha recentemente pubblicato un nuovo singolo intitolato

Cuore di fuoco” è l’espressione più diretta e autentica dell’identità artistica di Angelo Ticli, musicista, compositore e chitarrista italiano dalla forte anima hard rock. Un brano che racchiude energia, passione e determinazione, diventando il manifesto di un percorso artistico senza compromessi. Il progetto è stato registrato presso il Dpot Studio di Prato, sotto la direzione artistica di Fabrizio Simoncioni. Alle registrazioni hanno preso parte musicisti di grande rilievo, tra cui Barny, storico bassista dei Litfiba, che ha contribuito a dare ulteriore spessore al sound del brano. Completano la line-up Christian Tabita dei Nastyville alla batteria, Emanuel Ciancia al sax e Giuseppe De Marco alle tastiere.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Un cuore che brucia: Angelo Ticli e il suo singolo rock

“Ricordi Segreti”, gli ATLANTE chiudono il cerchio e aprono una nuova porta: tra elettronica, rock e memoria che bruciaC’è un modo di dire che torna spesso quando una band arriva a un punto di svolta: “chiudere il cerchio”.