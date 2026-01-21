Ricordi Segreti gli ATLANTE chiudono il cerchio e aprono una nuova porta | tra elettronica rock e memoria che brucia

“Ricordi Segreti” degli ATLANTE segna un momento di rinnovamento, unendo elettronica, rock e temi di memoria e perdita. Con questa produzione, la band conclude un ciclo e apre a nuove prospettive artistiche, mantenendo una narrazione sobria e autentica. Un passo importante che riflette la volontà di evolversi senza rinunciare alla propria identità, offrendo un ascolto ricco di significato e introspezione.

C’è un modo di dire che torna spesso quando una band arriva a un punto di svolta: “chiudere il cerchio”. Nel caso degli ATLANTE, però, non si tratta di una formula. “Ricordi Segreti”, in uscita il 23 gennaio, è davvero l’atto finale di un percorso — ma con una particolarità: invece di mettere un punto, lascia una porta socchiusa. È un EP che nasce come costola del precedente lavoro Poi Rinascere, e che trasforma materiale emotivo e sonoro di quella fase in un lavoro nuovo, frastagliato, più sperimentale. A raccontarlo è Andrea, intervistato da Sofia Riccaboni per Unplugged Playlist: “Ricordi Segreti” completa una traiettoria durata dieci anni, fatta di trasformazioni continue, dove il suono degli ATLANTE non è mai rimasto fermo nello stesso posto. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Ricordi Segreti”, gli ATLANTE chiudono il cerchio e aprono una nuova porta: tra elettronica, rock e memoria che brucia “Ricordi Segreti”: il nuovo EP degli ATLANTE tra memoria, urto e nuove direzioniGli ATLANTE presentano il loro nuovo EP, “Ricordi Segreti”, in uscita il 23 gennaio per Pioggia Rossa Dischi, distribuito da Believe. In centro a Bergamo negozi che aprono, altri che chiudono: il turnover ora è più veloceIl centro di Bergamo vive un rapido ricambio commerciale, con negozi che aprono e chiudono a ritmo accelerato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ricordi Segreti: il nuovo EP degli ATLANTE tra memoria, urto e nuove direzioni; Atlante, Ricordi segreti chiude il ciclo di Poi rinascere con un nuovo EP in uscita il 23 gennaio; Ricordi Segreti | il nuovo EP degli ATLANTE tra memoria urto e nuove direzioni. Atlante, arrivano i due nuovi portieri. Ricordi e ChisciDue portieri per l’Atlante Grosseto. Un volto nuovo e un ritorno per la prima squadra di calcio a 5 grossetana che parteciperà alla A2 Elite. Continua imperterrito il calciomercato della formazione di ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.