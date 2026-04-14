Un Centro federale sulle acque dei Navicelli | accordo tra Comune Federazione canoa kayak e Port Authority

Lunedì 13 aprile è stato firmato a Roma un accordo tra il Comune di Pisa, la Federazione Italiana Canoa Kayak e l’autorità portuale, per la creazione e gestione di un centro federale dedicato alla canoa e alla paracanoa nel Canale dei Navicelli. L’intesa riguarda la collaborazione tra le parti per sviluppare questa struttura, che si trova nel settore delle acque del canale, e prevede la collaborazione tra enti pubblici e sportivi.

È stato firmato lunedì 13 aprile, nella sede della Federazione Italiana Canoa Kayak a Roma, l’accordo di collaborazione tra Comune di Pisa, Federazione Italiana Canoa Kayak e Port Authority, finalizzato alla realizzazione e gestione del Centro federale per la canoa e la paracanoa presso il Canale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Nasce il Centro Federale di Canoa e Paracanoa ai Navicelli, grazie ad accordo tra Comune di Pisa, FICK e Port Authority di PisaÈ stato firmato presso la sede della Federazione Italiana Canoa Kayak in Viale Tiziano a Roma, l'accordo di collaborazione tra Comune di Pisa,... Argomenti più discussi: Un Centro federale sulle acque dei Navicelli: accordo tra Comune, Federazione canoa kayak e Port Authority; Un Centro federale sulle acque dei Navicelli: accordo tra Comune, Federazione canoa kayak e Port Authority; Firmato accordo tra Comune, FICK e Port Authority; Accordo per il Centro federale di canoa ai Navicelli: polo nazionale fino al 2033. Pisa, accordo per il Centro federale di canoa e paracanoa ai Navicelli Intesa tra Comune, Federazione e Port Authority per sviluppare sport e inclusione - facebook.com facebook Giornata Nazionale del Mare all’Arsenale di Venezia Studenti da tutto il Veneto alla scoperta del porto, delle professioni marittime e della cultura del mare Un investimento concreto sul futuro #giornatadelmare #professionimarittime #futuro shorturl.at/q x.com