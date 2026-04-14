Umbria cultura sotto accusa | polemica per la legge e i 20.000 euro

In Umbria, la proposta di legge rivolta alle imprese culturali e creative ha suscitato polemiche tra i consiglieri della Lega regionale. I rappresentanti del partito hanno criticato il testo, evidenziando la presenza di carenze tecniche e sostenendo che potrebbe essere incostituzionale. La discussione si concentra sulla regolamentazione del settore, con particolare attenzione alla cifra di 20.000 euro associata alla normativa.

I consiglieri della Lega regionale, Melasecche e Tesei, hanno lanciato un attacco frontale contro la nuova proposta di legge che dovrebbe regolare il settore delle imprese culturali e creative in Umbria, denunciando gravi lacune tecniche e rischi di incostituzionalità. Il provvedimento, presentato dall’assessore Bori con una cerimonia organizzata presso San Francesco al Prato, è finito nel mirino dell’opposizione per i suoi contenuti normativi carenti e per l’utilizzo di risorse pubbliche ritenuto improprio. Le criticità sollevate dai rappresentanti della Lega non riguardano solo la gestione politica, ma toccano le fondamenta giuridiche della riforma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, cultura sotto accusa: polemica per la legge e i 20.000 euro 7 ibride sotto i 20.000 euro: la rivoluzione del 2026Il mercato automobilistico italiano sta vivendo una svolta concreta nel marzo 2026, con sette modelli ibridi che offrono efficienza e prezzi... Leggi anche: Auto sotto 20.000 euro: tutti i modelli disponibili nel 2026?