Auto sotto 20.000 euro | tutti i modelli disponibili nel 2026?

Nel 2026, è ancora possibile acquistare un’auto nuova con un budget inferiore a 20.000 euro. Sul mercato italiano sono disponibili vari modelli tra citycar, SUV, veicoli ibridi, a GPL e completamente elettrici. Questi veicoli rappresentano un’ampia scelta per chi cerca soluzioni economiche senza rinunciare a caratteristiche di base e tecnologia. La disponibilità si concentra su diverse marche e versioni del segmento entry-level.

Nel 2026 comprare un’ auto nuova sotto i 20.000 euro è ancora possibile: ecco tutti i modelli economici disponibili in Italia, tra citycar, SUV, ibride, GPL ed elettriche. La Dacia Sandero resta l’auto nuova più economica a 14.800 euro, mentre con rottamazione e finanziamento la Fiat Pandina scende a 9.950 euro. Auto nuove sotto 15.000 euro. Nel 2026 una sola auto nuova costa meno di 15.000 euro a listino: Modello Prezzo da Motore Dacia Sandero Streetway 14.800 € 1.0 SCe 65 CV Con le promozioni di marzo, la Fiat Pandina Hybrid scende a 9.950 € (solo con rottamazione e finanziamento Stellantis — promozione periodica, verificare disponibilità). Auto nuove tra 15. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Auto sotto 20.000 euro: tutti i modelli disponibili nel 2026? Articoli correlati Bonus giovani 2026 fino a 18.000 euro e 1.000 euro subito: tutte le agevolazioni disponibili tra lavoro, cultura e affittoNel 2026 i giovani possono accedere a un pacchetto articolato di incentivi economici che, complessivamente, possono arrivare anche a 18. 7 ibride sotto i 20.000 euro: la rivoluzione del 2026Il mercato automobilistico italiano sta vivendo una svolta concreta nel marzo 2026, con sette modelli ibridi che offrono efficienza e prezzi... NOVITÀ AUTO 2026: Tutti i Nuovi Modelli in Arrivo PARTE 2 Contenuti utili per approfondire Auto sotto Temi più discussi: Auto sotto i 20.000 euro: quali sono le migliori del 2026?; 26 km al litro e motore Toyota a meno di 20.000 euro: l'affare di marzo?; Il prezzo del SUV coreano scende sotto i 20.000 euro, doppio sconto immediato per chi lo acquista: non serve la rottamazione; Volkswagen ID.1 elettrica: la nuova Up! sotto i 20.000 euro con 250 km di autonomia | Quattroruote.it. Citycar sotto i 20.000 euro, le 8 migliori da comprare nel 2026Otto citycar sotto i 20.000 euro per il 2026: modelli benzina, ibridi ed elettrici pensati per la città, tra risparmio, tecnologia e facilità di utilizzo ... virgilio.it Il prezzo del SUV coreano scende sotto i 20.000 euro, doppio sconto immediato per chi lo acquista: non serve la rottamazioneIl SUV coreano è in offerta con un doppio sconto che abbassa il prezzo di listino. Non sono richieste permuta e rottamazione ... reportmotori.it SAN POLO. RESTA INCASTRATO CON LA GAMBA SOTTO LA SUA AUTO https://www.teletricolore.it/2026/03/27/san-polo-resta-incastrato-con-la-gamba-sotto-la-sua-auto/ - facebook.com facebook Ruba un trolley da un’auto sotto l’occhio della telecamera: denunciato un 19enne x.com