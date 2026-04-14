Ultime ore di instabilità con rischio temporali possibili frane localizzate e ruscellamenti

Nelle ultime ore si sono registrate condizioni di instabilità con il rischio di temporali, frane localizzate e ruscellamenti. Anche nella giornata di mercoledì, la Romagna continuerà a essere interessata da condizioni di tempo instabile. La Protezione civile ha precisato che non sono previste precipitazioni di entità tale da attivare allertamenti specifici. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione, ma al momento non si segnalano eventi significativi.

Anche mercoledì sarà una giornata instabile sulla Romagna. “Non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento - specifica la Protezione civile -. Tuttavia non si esclude la possibilità di precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco.🔗 Leggi su Forlitoday.it Inizio di settimana nel segno dell’instabilità: martedì possibili piogge localizzateL’anticiclone posizionato sull’Europa centro-meridionale è nuovamente garanzia di tempo stabile e di clima mite sulla nostra regione. Meteo Campania: allerta prorogata, possibili temporali e rischio di inondazioni e frane.Meteo Campania: allerta prorogata, possibili temporali e rischio di inondazioni e frane.