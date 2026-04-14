Ucciso davanti al figlio | la morte che ci riguarda tutti

A Massa, nel centro della città, un uomo di 47 anni è stato colpito da un gruppo di giovani e ha perso la vita. L’episodio si è verificato davanti agli occhi del figlio dell’uomo, che era presente durante l’aggressione. La polizia sta indagando sul fatto e ha già identificato alcuni dei sospetti coinvolti. Nessuna altra informazione è stata resa nota finora.

A Massa, nel cuore della città, un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani. Si chiamava Giacomo Bongiorni. Era intervenuto per fermare quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un atto vandalico: alcuni ragazzi stavano lanciando bottiglie in piazza Felice Palma. Con lui c’era anche il figlio di 11 anni. Quello che doveva essere un richiamo, un gesto da adulto, si è trasformato in una violenza brutale. Secondo gli inquirenti, Bongiorni sarebbe stato colpito più volte da un gruppo di ragazzi. Un primo colpo lo avrebbe fatto cadere a terra. Ma la violenza non si sarebbe fermata lì. Dalle immagini di videosorveglianza emergerebbe infatti che l’uomo è stato colpito ancora, anche quando era già a terra.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ucciso davanti al figlio: la morte che ci riguarda tutti Massa Carrara, 47enne aggredito ed ucciso davanti al figlio: aveva sgridato un gruppo di ragazzi che tiravano bottiglieNuovi elementi sullatragica vicenda diMassa Carrara, dove nella notteun 47enne è deceduto dopo essere stato brutalmente aggredito da un gruppo di... Un uomo ucciso davanti al figlio: il fallimento di una società che non sa più fermare il brancoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Claudio Carlomagno, i genitori si tolgono la vita in casa. Il figlio ha ucciso Federica Torzullo Ucciso di botte davanti al figlio per aver chiesto rispetto. Colpito anche mentre era già a terra. Questa è la realtà. Mi sono venuti i brividi. Al posto di Giacomo poteva esserci qualsiasi papà, me compreso, voi compresi. Non è una bravata, non è disagio: è violen - facebook.com facebook #Massa - “Giacomo giustiziato come in un film”. Lo sconcerto della suocera di #Bongiorni: “Ucciso davanti al figlio, non perdono” x.com