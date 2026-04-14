Tutto su Marant Etoile Abito ‘briali’
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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco 'croccante': analisi del tessuto e della struttura L'elemento centrale che definisce l'identità tattile dell'abito 'Briali' di Marant Etoile risiede nella scelta materica del cotone croccante. In ambito tessile, la definizione "croccante" si riferisce a un tessuto che possiede una naturale rigidità strutturale, capace di mantenere la forma impressa dalle cuciture senza cedere immediatamente sotto il peso del corpo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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