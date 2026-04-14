Tumore del colon-retto e l’importanza dello screening | 5 strategie per ridurre il rischio

Il tumore del colon-retto è tra le neoplasie più comuni al mondo, occupando il terzo posto tra le cause di cancro per incidenza, dopo quello al seno e al polmone. La prevenzione attraverso lo screening è considerata una strategia chiave per il rilevamento precoce e la riduzione dei rischi. Sono state sviluppate diverse modalità di esame per individuare eventuali anomalie nell’intestino e migliorare le possibilità di cura.

Il tumore del colon-retto è tra le neoplasie più diffuse a livello globale: rappresenta infatti il terzo tumore per incidenza, dopo quello al seno e al polmone. Il rischio di svilupparlo dipende da una combinazione di fattori: non solo stile di vita, ma anche predisposizione genetica, familiarità.🔗 Leggi su Milanotoday.it Tumore del colon-retto: 5 strategie per ridurre il rischio e l’importanza dello screeningIl tumore del colon-retto è tra le neoplasie più diffuse a livello globale: rappresenta infatti il terzo tumore per incidenza, dopo quello al seno e... Tumore del colon retto: "Aderite allo screening""In base a una indagine epidemiologica riferita al periodo 2010-2021, nelle Marche si registra una lieve diminuzione dei casi di tumore al colon... Le metastasi del tumore al seno non crescono in modo casuale: seguono una struttura precisa, simile a una rete ramificata guidata da “geni architetto”. Un programma biologico che ricorda quello con cui si formano organi e tessuti, ma riattivato nel momento s - facebook.com facebook