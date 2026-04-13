Trump contro il Papa interviene anche Crosetto | cosa ha detto

Il dibattito tra il presidente degli Stati Uniti e il Papa ha suscitato reazioni anche in Italia, con alcuni esponenti politici che hanno espresso la propria posizione. Dopo le dichiarazioni di Trump, si sono aggiunte dichiarazioni di rappresentanti istituzionali italiani, rafforzando il fronte di chi sostiene la posizione di Leone XIV. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi settori, portando a un aumento delle dichiarazioni pubbliche e delle prese di posizione.

Si rafforza ulteriormente il fronte di sostegno a Leone XIV dopo l’attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con nuovi interventi dal mondo politico e istituzionale italiano. Mentre il Pontefice è impegnato nel suo viaggio in Africa, continuano ad arrivare messaggi di vicinanza che sottolineano il valore del suo ruolo in un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti. Tra le voci che si sono espresse nelle ultime ore c’è quella del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha affidato a un messaggio sui social parole cariche di significato simbolico e personale. “Buon viaggio Papa Leone. Pianti molti alberi di pace. Con rispetto, ammirazione ed affetto”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Laura Pausini e l’Inno, adesso interviene anche Morgan: cosa ha detto!Il ritorno in grande stile di Laura Pausini, pensato come un mosaico perfetto tra nuovi singoli, un album inedito e una presenza televisiva costante,... Laura Pausini e l’Inno, adesso interviene anche Vasco Rossi: cosa ha detto!La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina continua a far discutere, ma questa volta la competizione non c’entra. DONALD TRUMP RECIBIÓ A LIONEL MESSI EN LA CASA BLANCA